Tak dziś wyglądają dorosłe córki Danuty Stenki. Paulina i Wiktoria wyrosły na prawdziwe piękności!

Mnie się strasznie podoba to, co robi moja córka, która miała jako młode dziewczę gimnazjalne w szkole, stymulowana przez kolegów z tzw. dobrze sytuowanych rodzin, miała takie ciągoty do markowych ciuchów i nagle dorosła. Okazuje się, że ona w tej chwili z takich sieciówek, zwykłych sklepów, nawet wymyśliła sobie w jakimś second-handzie bluzkę, którą sama przerobiła, pozmieniała jej guziki. Potrafi to fantastycznie zakomponować, to mi się cholernie podoba.