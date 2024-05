Tak mieszka Norbi. Nieźle się urządził na 300 metrach kwadratowych! To się nazywa luksus!

Norbert Dudziuk, który szerszej opinii publicznej lepiej jest znany jako Norbi, już od kilku lat jest jedną z czołowych postaci TVP. Nim jednak muzyk trafił do Telewizji Polskiej, można było go zobaczyć na antenie telewizji TVN, gdzie prowadził programy takie jak „Fabryka gry”, „No to gramy!” i „Salon gier”. W 2015 roku, kiedy Norbi był już bardziej kojarzony jako osobowość telewizyjna, aniżeli muzyk, wziął udział w 3. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie tańcząc z Niną Tyrką odpadł w 3. odcinku show.

W 2018 roku Norbi został zatrudniony w TVP, gdzie zastąpił Roberta Janowskiego w roli prowadzącego teleturniej „Jaka to melodia?”. Niecały rok później Norbi został zamienił się miejscami z Rafałem Brzozowskim i został gospodarzem „Koła fortuny”, gdzie wciąż jeszcze można go oglądać w duecie z Izabellą Krzan.