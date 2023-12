Tak w młodości wyglądał Janusz Gortat. Słynny pięściarz był niezwykle podobny do swojego syna!

Tak w młodości wyglądał Janusz Gortat

Janusz Gortat jako sportowiec z krwi i kości, zaszczepił pasję do sportu swoim synom; Robertowi, który podobnie jak on postanowił zostać pięściarzem i Marcinowi, który przez lata grając w NBA, stał się jednym z najsłynniejszych polskich koszykarzy w historii tej dyscypliny sportu. Janusz Gortat był dla swojego syna Marcina wielką dumą i wzorem do naśladowania. Świetnie oddają to słowa, którymi koszykarz pożegnał swojego tatę w internecie w dniu jego śmierci.