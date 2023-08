Tak wygląda żona Jerzego Mielewskiego. Patrycja Mielewska niezmiennie zachwyca urodą! Zakochani od 17 lat tworzą wzorowe małżeństwo

Jerzy Mielewski od lat uchodzi za jednego z najsłynniejszych dziennikarzy sportowych Polsatu. Z redakcją Polsat Sport związał się w 2002 roku i pozostaje jej częścią aż do dziś. Co ciekawe początkowo Jerzy Mielewski widział się nie jako dziennikarz, a kierownik produkcji. Ostatecznie postanowił spróbować swoich sił przed kamerą. Dziennikarz po otrzymaniu swojej szansy, ale i ogromnej odpowiedzialności, która szła za występami na żywo przed kamerą, robił wszystko, aby udowodnić swój talent. Do tego stopnia, że schudł aż 20 kg ze stresu i przepracowania.

Wtedy nie miałem jeszcze rodziny, zobowiązań, więc spędzałem w Polsacie dzień i noc. Dosłownie. Wszędzie – na montażu, emisji, w całej telewizji. Jak bym mógł to robić, to wciąż bym robił - wyznał swego czasu w rozmowie z Pauliną Chylewską w Polsat Sport.