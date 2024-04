„Taniec z gwiazdami”. Anita Sokołowska pokazała naprawdę dużo! Jurorzy mieli problem, by skupić się na jej tańcu zamiast fizys!

7. odcinek programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14” wywołał gorącą dyskusję nie tylko z powodu historycznie złego wyniku Dagmary Kaźmierskiej i przejścia dalej. Sporo się mówi także o kreacji Anity Sokołowskiej! Faktycznie pokazała za dużo? Zobacz!

Co się wydarzyło w 7. odcinku „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14”

W 7. odcinku „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14” z programem pożegnał się Krzysztof Szczepanik i Sara Janicka, zaś Dagmara Kaźmierska, mimo najgorszego wyniku, prześlizgnęła się dalej. Wywołało to gorącą dyskusję w sieci - nie wszyscy chcą wierzyć, że to naprawdę zasługa głosów od widzów!

Kreacja Anity Sokołowskiej w „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14”

Innym gorącym tematem - i to dosłownie! - jest kreacja Anity Sokołowskiej. Aktorka wraz ze swoim tanecznym partnerem Jackiem Jeschke wykonali najpierw wyjątkowo zmysłową rumbę, a następnie quickstepa. Rozpalili parkiet i wyobraźnię! - To mi się bardziej podobało niż 50 twarzy Greya - komentował Rafał Maserak. - Już od kilku odcinków, ja jestem zauroczona i kocham, kocham, kocham twoją fizyczność - komplementowała ją z kolei Iwona Pavlović. O opinię pokusili się również internauci. W tej beczce miodu pełnej komplementów nie zabrakło łyżki dziegciu (pisownia oryginalna):

Jak zwykle jako jedyna że wszystkich tancerek z całym tyłkiem na wierzchu 😡

a gdzie sukienka która dodaje uroku w tańczeniu Pięknie wytańczony taniec ,ale jak dla mnie trochę za dużo nagości. Czekam na hejt Faktycznie zbyt odważna kreacja?

