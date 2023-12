„Taniec z gwiazdami”. Justyna Żyła się zaręczyła! Pochwaliła się pierścionkiem i romantycznymi kadrami! „Nigdy nie mów nigdy”

W mediach społecznościowych Justyny Żyły jej obserwujący znajdą przede wszystkim apetyczne zdjęcia różnych dań jej autorstwa i kilka prywatnych kadrów. Próżno jednak szukać epatowania prywatnością na lewo i prawo, a powodem jest jej decyzja o ochronie partnera i jego prawa do prywatności. - To jest nasza wspólna decyzja, bo ja wiem, jak wygląda dzisiejszy show-biznes. Nie chcemy, aby się w to mieszał. Tutaj w środowisku ogólnie rzecz biorąc, wszyscy go znają - wyjaśniła w rozmowie z Plejadą Justyna Żyła. - Nie widzimy potrzeby, żeby pokazywać razem publicznie. To nie jest kwestia tego, że chcemy się ukrywać, tylko chodzi o prywatność i anonimowość - skwitowała.