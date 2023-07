„The Bear”. Serial Disney+ doczeka się 2. sezonu! Dlaczego tak mówi się o tej produkcji?

Wyjątkowa obsada aktorska

Zaangażowanie do serialu zdolnych, ale niekoniecznie powszechnie znanych aktorów okazało się strzałem w dziesiątkę. Jeremy Allen White, wcielający się w Carmy’ego, świetnie odnalazł się w samej historii serialu, która do najprostszych nie należy. Naturalność i szczerość emocjonalna granej przez niego postaci zostały docenione wieloma nominacjami i nagrodami. Wysoko oceniana jest także rola Ebona Moss-Bachracha, czyli serialowego Richiego. Decydując się na udział w serialu utrzymanym w bardzo dynamicznym tempie, na aktorów czekało wyzwanie, z którym jednak poradzili sobie po mistrzowsku. W zestawieniu nie można pominąć Ayo Edebiri grającej postać Sydney, która także została doceniona przez widzów i jury konkursów.

„The Bear” to doceniana przez krytyków i wielokrotnie nagradzana produkcja oryginalna FX. Długo wyczekiwana premiera drugiego sezonu serialu „The Bear” coraz bliżej!

Świetna fabuła i jedzenie na pierwszym planie

Chwytające za serce i trzymające w napięciu historie, a do tego pyszne jedzenie na ekranie – to brzmi jak przepis na idealny wieczór. Taki właśnie jest „The Bear”. Fabuła serialu jest tak wciągająca, że trudno oderwać się od ekranu i zakończyć oglądanie tylko na jednym odcinku. Zmiany w życiu zawodowym Carmy’ego, zawirowania w kwestiach prywatnych, zupełnie nowe obowiązki, a to wszystko doprawione próbami ratowania rodzinnego baru z kanapkami.