„The Crown”. Netflix zdradził daty premiery finałowego sezonu! Kiedy będzie można oglądać? Poznaj szczegóły produkcji

Znakomite wieści dla fanów serialu „The Crown” przybliżającego losy brytyjskiej rodziny królewskiej. Finał jednej z najpopularniejszych i najczęściej nagradzanych produkcji platformy Netflix - od premiery w 2016 roku zdobyła kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, między innymi 10 nominacji do Złotych Globów, które zaowocowały czterema statuetkami, 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA, przypomina Polska Agencja Prasowa - będzie można oglądać jeszcze w tym roku.