„The Voice Kids 7” FINAŁ. Michell Siwak ma najlepszy głos w Polsce! Natasza Urbańska może być dumna!

Za nami wielki finał programu „The Voice Kids 7”! Emocji nie brakowało, a wokalne umiejętności uczestników mogą zawstydzić wielu wokalistów i wokalistek, którzy na scenie działają od wielu lat! Niestety, zwycięzca mógł być tylko jeden... Sprawdźcie, co wydarzyło się w finale programu „The Voice Kids 7” i kto wygrał!

Co wydarzyło się w finale „The Voice Kids 7”?

Stało się! Po tygodniach muzycznej rywalizacji czas na wielki finał programu „The Voice Kids 7”! O tytuł Najlepszego Głosu w Polsce oraz 50 tysięcy złotych walczyli Milena Gajek, Nikodem Pajączek oraz Wiktoria Szeflińska z drużyny Tomsona i Barona, Marysia Stefanowska, Mateusz Pierożek i Ola Antoniak z teamu Cleo, a także Helenka Zaciewska, Marta Porris Zalewska oraz Michell Siwak z ekipy Nataszy Urbańskiej. Walka do samego końca była zacięta, ale nic dziwnego, skoro na scenie programu „The Voice Kids” zobaczyliśmy takie talenty!

Występy drużyny Barona i Tomsona

Jako pierwsza na finałowej scenie zaprezentowała się Milena Gajek, która zaśpiewała „She Wolf (Falling to Pieces)”. Następnie za mikrofon chwycił Nikodem Pajączek, który zaśpiewał „Nad przepaścią”. Z kolei Wiktoria Szeflińska zmierzyła się z kompozycją „Don't Give Up”.

Z drużyny Barona i Tomsona do ścisłego finału awansował Nikodem Pajączek!

Występy drużyny Cleo

Marysia Stefanowska postanowiła zmierzyć się z utworem Whitney Houston pt. „Saving All My Love”. Odważnie! Później Mateusz Pierożek zaśpiewał piosenkę „Say Something”. Ola Antoniak postanowiła zaśpiewał numer „One Day in Your Life”. Co za energia! Cleo do ścisłego finału zaprosiła Olę Antoniak!

Występy drużyny Nataszy Urbańskiej

Helenka Zaciewska zaśpiewała piosenkę „Ten jeden pocałunek” z musicalu „Piotruś Pan”. Marta Porris Zalewska, która na swoim koncie ma już udział w finale hiszpańskiej edycji „The Voice Kids”, zmierzyła się z utworem „Beggin’”. Na koniec zaprezentowała się Michell Siwak, która zaśpiewała numer „One Night Only”.

Natasza Urbańska do ścisłego finału wzięła Michell Siwak!

Finałowa trójka „The Voice Kids 7”

Nikodem Pajączek, razem z Tomsonem i Baronem, zaśpiewał piosenkę pt. „Nic do stracenia”. Ola Antoniak, wspólnie z Cleo, zaśpiewała „Valerie”. Michell Siwak, razem z Nataszą Urbańską, zaśpiewała utwór „Memories Run Through My Wires”.

W części na żywo Nikodem Pajączek zaśpiewał piosenkę „(Everything I Do) I Do It for You”. Następnie Ola Antoniak zmierzyła się z utworem „Crazy”. Jako ostatnia zaprezentowała się Michell Siwak, która oczarowała publiczność kompozycją „Litania” z repertuaru Edyty Górniak. Trzecie miejsce w „The Voice Kids 7” zajęła Ola Antoniak. Drugie miejsce zajął Nikodem Pajączek. PROGRAM „THE VOICE KIDS 7” WYGRAŁ MICHELL SIWAK!

