„The Voice Kids 7” odcinki 15. i 16. Cleo dokonała trudnego wyboru. Znamy kolejnych finalistów!

SING-OFF'Y. Kto z drużyny Cleo awansował do finału „The Voice Kids 7”?

Kolejne bitwy w „The Voice Kids 7” - co się wydarzyło?

W sobotę 13 kwietnia o godzinie 20:00 w TVP2 wystartowały kolejne Bitwy siódmej edycji „The Voice Kids”. Tym razem przyszedł czas na dzieciaki z drużyny Cleo. Trenerka podzieliła uczestników na sześć tercetów, z których została wyłoniona szóstka do kolejnej fazy sing-off, a następnie trójka, która zakwalifikowała się już w finale!

Pierwszym tercetem, który wystąpił tego wieczoru były Elena Popowicz, Julia Anuszek i Asia Wojciechowska. Dziewczyny zmierzyły się ze sobą w hicie Bajmu „Ta sama chwila”. Decyzją Cleo najlepiej poszło Asi Wojciechowskiej i to ona awansowała do sing-offów. Następnie przyszedł czas na występ Dominika Arima, Jacka Szotę i Igora Pochwałę i ich interpretację „Supermocy” z Męskiego Grania. Zdaniem Cleo najbardziej gotowy był Dominik Arim i tym samym zameldował się on w kolejnym etapie.