„The Voice Kids 7” odcinki 3. i 4. Kolejne przesłuchania w ciemno! Wielka bitwa o Nikodema! To on wygra program? Redakcja Telemagazyn

Za nami 3. i 4. odcinek programu „The Voice Kids 7”. Poznaliśmy kolejnych kandydatów do tytułu najlepszego młodzieżowego głosu w kraju! Oj, to będzie zacięta walka! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 3. i 4. odcinku „The Voice Kids 7”!