Tomasz Kot ma przepiękną żonę. Agnieszka Olczyk poznała go 23 lata temu!

Związek Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk

Tomasz Kot to jeden z tych aktorów, których przedstawiać absolutnie nie trzeba. Urodzony w 1977 roku w Legnicy aktor sam na to zapracował swoimi rolami. Jego kreacje w takich filmach jak m.in. „Skazany na bluesa”, „Lejdis”, „Erratum”, „Bogowie” czy „Zimna wojna” zachwyciły wielu. Do popularności przyczyniły się także serialowe role; widzowie do dzisiaj wspominają kreacje Kota z „Na dobre i na złe” czy „Niani”.