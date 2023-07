„Twoja twarz brzmi znajomo 19”. Marcin Januszkiewicz uczestnikiem programu! To jeden z najlepiej śpiewających polskich aktorów!

Co wydarzy się w „Twoja twarz brzmi znajomo 19”?

Co wydarzy się w „Twoja twarz brzmi znajomo 19”?

Zmiany, zmiany, zmiany! To słowa, które najlepiej opisują to, co wydarzy się w 19. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Już jesienią widzowie telewizji Polsat obejrzą kolejny sezon swojego ulubionego programu, który od czasu premiery w marcu 2014 roku przeszedł sporą metamorfozę. Nowa edycja show zapowiada się niezwykle emocjonująco, bowiem już dzisiaj wiadomo, że w programie zmierza się m.in.: