„Twoja twarz brzmi znajomo”. Piosenki Eweliny Flinty śpiewała cała Polska! Dziś artystka powraca z nową płytą. Kiedy premiera?

Niedawno Ewelina wypuściła kilka singli promujących jej najnowszy album "Mariposa", który, jak zapowiada, ma ukazać się jeszcze w tym roku!

To będzie przede wszystkim bardzo emocjonalna płyta. Znajdzie się wiele utworów o relacjach damsko-męskich, o miłości, ale różnie ujętej. Pojawią się piosenki o poszukiwaniu swojej drogi, a także te zahaczające o tematy stricte kobiece. Z kawałka "Panno Chłód" powstała kampania społeczna "Możesz mi powiedzieć", której jestem dumną inicjatorką. Miała ona na celu pokazanie kobietom, że jeśli doświadczyły przemocy seksualnej, nie są w tym same. Jest numer, pod który mogą zadzwonić i uzyskać pomoc. Okazuje się, że wiele ofiar przez całe swoje życie nie powiedziało o tej przemocy nikomu, nawet bliskim osobom. Cieszę się, że ta akcja powstała, ale to sama muzyka zawsze będzie dla mnie najważniejsza" - zdradza Flinta