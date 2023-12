Waleria Szewczyk zaliczyła spektakularny powrót! Gwiazda „Love Island” odsłoniła biust!

Kim jest Waleria Szewczyk?

Waleria Szewczyk rozpoznawalność i sympatię widzów zdobyła dzięki udziałowi w 3. edycji programu „Love Island. Wyspa miłości” w 2021 roku, gdzie razem z Piotrem Jakimczukiem zajęła II miejsce. Przez jakiś czas oboje tworzyli parę po programie, ale niestety ta relacja, ku wielkiej rozpaczy widzów, którzy kibicowali Piotrkowi i Walerii, rozpadła się.

Waleria Szewczyk obecnie ma 26 lat. Urodziła się w Etiopii, skąd pochodzi jej mama. Najwięcej czasu spędziła jednak we Francji, w Carcassonne. Kilka lat temu zdecydowała się na przeprowadzkę do Polski, gdzie zamieszkała w Warszawie. Waleria to prawdziwa artystyczna dusza! Uwielbia rysować, tańczyć oraz grać na instrumentach. Interesują ją nowe miejsca i kultury, dlatego często podróżuje.