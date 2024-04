Wielki zjazd największych ślicznotek polskiego show-biznesu! Zdanowicz, Kurdej-Szatan, Foremniak i inne. Jest na co popatrzeć!

Wielki zjazd największych ślicznotek polskiego show-biznesu!

Piękne celebrytki ochoczo pozowały do zdjęć i z dumą prezentowały szałowe kreacje, w których królował róż. Każda z nich świetnie się w nich prezentowała i trudno doszukiwać się tu jakichkolwiek modowych wpadek. Małgorzata Foremniak postawiła na jedwabną wzorzystą bluzkę w odcieniach różu i czerwieni, do której dobrała różową spódnicę. Katarzyna Zdanowicz tego dnia wybrała stylową różową suknię do samej ziemi, którą dopełniła luźno zawieszona na barki marynarka w tym samym kolorze. Trudno nie było zwrócić uwagi także na Kamilę Baar. 44-letnia aktorka pojawiła się w nietuzinkowej sukience w czerwono-różowe paski, która eksponowała jej piękne długie nogi!