Wiemy, ile lat mają gwiazdy „Chłopaków do wzięcia”! Bandziorek, Karina i Stefan z pewnością nie wyglądają na swój wiek!

Ujawniamy wiek gwiazd „Chłopaków do wzięcia”

„Chłopaki do wzięcia” to program, którego nikomu przedstawiać raczej nie trzeba. Produkcja na antenie Polsat Play nadawana jest od 2012 roku i przez ten czas zdobyła ogromną popularność. Przez program przewinęła się całą masa pochodzących z wsi i małych miasteczek uczestników, którzy liczyli na to, że pomimo wszelkich przeciwności losu uda im się wreszcie znaleźć długo wyczekiwaną miłość.

Choć uczestnicy są dość wylewni jeśli chodzi o ich miłosne rozterki, to starają się chronić pozostałe informacje na swój temat, takie jak np. swój wiek. Jakiś czas temu jednak jako pierwszym udało nam się dotrzeć do informacji, która do tej pory była skrzętnie ukrywana przed telewidzami. W rozmowie z przedstawicielami programu, ci zgodzili się ujawnić Telemagazynowi wiek poszczególnych uczestników „Chłopaków do wzięcia”. Co ciekawe, różnica pomiędzy wybranymi uczestnikami wynosi blisko 40 lat!