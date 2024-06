Wiktoria Omyła jest w ciąży! Piękna tancerka „Tańca z gwiazdami” pokazała brzuszek!

Kim jest Wiktoria Omyła?

Wiktoria Omyła to jedna z najbardziej utalentowanych polskich tancerek. 26-latka zdobyła sławę dzięki udziałowi w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, w którym po raz pierwszy pojawiła się w 2016 roku. Wówczas tańczyła z Adamem Zdrójkowskim i tworzyli najmłodszą parę w historii widowiska! Następnie przyszło jej tańczyć z Marcinem Korczem i zajęli 3. miejsce w całym programie! Później piękna tancerka na parkiecie tańczyła razem z:

Marcinem Bosakiem,

Tomaszem Oświecińskim,

Łukaszem „Jurasem” Jurkowskim,

Łukaszem Płoszańskim

W ostatnich latach widzowie tęsknili za Wiktorią Omyłą w „Tańcu z gwiazdami” i mieli nadzieję na jej powrót. Tym bardziej, że piękna tancerka wciąż związana była z telewizją Polsat, bowiem tańczyła w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jednak powrót będzie musiał poczekać, bowiem przed Wiktoria Omyłą nowe wyzwanie!