Wioletka z „Rancza” obściskuje się ze sporo młodszym mężem na salonach. Magdalena Waligórska wyglądała jak milion dolarów!

Najmłodsza ekipa w historii show?! Kuracjusze ruszają na miłosne łowy! DUŻO ZDJĘĆ

We wrześniu 2023 roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej edycji „Sanatorium miłości”. To już szósty sezon tego bijącego rekordy...