„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 42. Safiye trafia do lochu i traci wszystko! To dla niej koniec? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 42. we wtorek, 1.08.2023, o godz. 11:00 w TVP Kobieta! - sprawdź

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 42. odcinku?

Księciu Mustafie udaje się cudem uniknąć śmierci z rąk katów wysłanych przez sułtana. Książę wybiegł do ogrodu za ptakiem, który go zbudził. Sułtan Ahmed jest pewien, że ptak to znak od Boga. Postanawia darować życie młodszemu bratu. Sułtanka Safiye trafia do lochów w Wieży Panny w Bosforze. Halime i jej syn zostają rozdzieleni.

Zobacz zdjęcia z odcinka - sprawdź galerię poniżej!