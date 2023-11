Wybrano najpiękniejsze Polki 2023 roku! Poznajcie Polską Miss i Polską Miss Nastolatek!

Kim jest Nikola Gradowska - Polska Miss Nastolatek 2023?

Nikola Gradowska ma 18 lat i pochodzi z małej miejscowości Starowa Góra (woj. Łódzkie). Na co dzień uczęszcza do 5 klasy technikum o profilu kosmetologii (Anagra) w Łodzi. W przyszłości chciałaby zostać doktorem nauk medycznych, specjalistą kosmetologiem. Jej pasje to sport, taniec i podróże. Od najmłodszych lat interesuje się modelingiem. W czerwcu zdobyła tytuł Miss Nastolatek Woj. Łódzkiego, a 24. listopada podczas uroczystej gali zdobyła tytuł Polska Miss Nastolatek 2023!