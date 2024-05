Marcelina Zawadzka pokazała się, jak ją Bóg stworzył! Faktycznie jest co podziwiać?

Marcelina Zawadzka pokazała się, jak ją Bóg stworzył

Marcelina Zawadzka to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Urodzona 25 stycznia 1989 roku w Malborku Zawadzka już jako nastolatka wyróżniała się niebanalną urodą i brała udział w wielu konkursach piękności. W 2003 roku zdobyła tytuł Miss Malborka Nastolatek, żeby 8 lat później sięgnąć po tytuł Miss Polonia! To właśnie wtedy, czyli w 2011 roku, Marcelina Zawadzka ostała okrzyknięta najpiękniejszą Polką i do dziś niewiele kobiet może równać się urodą z gwiazdą Polsatu.

Zdobycie tytułu Miss Polonia otworzyły Marcelinie Zawadzkiej drzwi do pracy w telewizji. W 2013 roku dostrzegła ją stacja Fox Life, gdzie prowadziła program „Projektanci na start”. Rok później piękna modelka znalazła zatrudnienie w TVN Turbo, zaś w 2015 roku, Marcelina Zawadzka była już gwiazdą Telewizji Polskiej. Wielką popularność przyniosło jej „Pytanie na śniadanie”, gdzie szybko stała się jedną z ulubionych prowadzących kultową śniadaniówkę. Od 2021 roku widzowie mogą oglądać Marcelinę Zawadzką w telewizji Polsat, gdzie m.in. prowadzi „Farmę”.