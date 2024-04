Wystrojony Rafał Trzaskowski, Marek Siudym z przystojnym synem i piękna Michalina Sosna. Tak wyglądało otwarcie sezonu wyścigowego 2024!

Sezon 2024 otwarty!

Stało się! Zakończono wielkie odliczanie do rozpoczęcia gonitw na warszawskim hipodromie. Wszyscy miłośnicy wyścigów konnych teraz ponownie będą mogli podziwiać rywalizację na zielonej bieżni. Tutaj warto dodać, że podczas Otwarcia Sezonu rozgrywana jest m.in. gonitwa o Nagrodę Strzegomia, która rozpoczyna cykl Droga do Derby. Wyścig pozwoli wyłonić pierwszego faworyta do najbardziej prestiżowej gonitwy dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej, którą jest Westminster Derby.

Otwarcie sezonu na Torze Służewiec to nie tylko ekscytujący dzień pełen sportowych emocji i atrakcji, ale również doskonała okazja dla tych, którzy lubią bawić się modą. W specjalnej strefie mody wyścigowej czekały niezwykłe nakrycia głowy i wiele innych inspiracji do stworzenia wyjątkowych stylizacji. To doskonałe miejsce dla tych, którzy pragną poczuć się wyjątkowo i elegancko podczas wyścigów.