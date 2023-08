Zatrzęsienie gwiazd na Jesiennej ramówce TVN 2023. Odchudzona Dorota Wellman, Marcin Prokop, Agnieszka Woźniak-Starak i inni

Tak wyglądała Jesienna ramówka TVN 2023

Tego dnia najwięcej spojrzeń skradła Dorota Wellman. Prowadząca „Dzień Dobry TVN” zaprezentowała się w czarnej dopasowanej sukni, która sprawiła, że ulubienica telewidzów wyglądała na znacznie szczuplejszą! Myślicie, że to zasługa jej kreacji, czy może faktycznie udało jej się zrzucić ładnych parę kilo?

W środę 23 sierpnia miała miejsce prezentacja jesiennej oferty ramówkowej TVN. Na imprezie stacji, która w tym roku została zorganizowana w Sopocie podczas trwającego Top of the Top Festival 2023, tłumnie pojawiły się największe nazwiska TVN. Wśród obecnych na wydarzeniu gwiazd można było zobaczyć takie gwiazdy jak:

Dorota Wellman to niekwestionowana ulubienica telewidzów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących poranne „Dzień Dobry TVN” prywatnie od ponad 30 lat jest szczęśliwą żoną swojego ukochanego,…

Jesienna ramówka TVN 2023 - co oglądać jesienią w telewizji?

Co nowego w telewizji? Koniec wakacji oznacza pojawienie się informacji na temat tego, co zobaczymy we wrześniu w telewizji. W tegorocznej jesiennej ramówce TVN znajdziemy różne propozycje. Będzie można zobaczyć m.in. nowy sezon „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, nowe odcinki „Kuchennych rewolucji” i „Milionerów” czy kolejne edycje „Masterchefa” i „Top Model”.

