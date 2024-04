Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk naprawdę to zrobią? Wymowne słowa „króla disco polo”

On na pewno ma swoje wizje muzyczne. Puszcza mi swoje kawałki i pyta, co bym powiedział na jakiś kawałek, gdybym w danym stylu chciał coś nagrać. Staram się tego nie komentować. To są jego tematy, jego piosenki, on to śpiewa, a widać, że piosenka się spodobała. Może wyświetlenia nie są milionowe, ale to fajny utwór - wyznał w rozmowie z Jastrząbpost.pl. - Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy - przytaczają jego wypowiedź media.

Jesteście gotowi na hit w wykonaniu Zenka i Daniela Martyniuków?