51-letnia gwiazda „Pierwszej miłości” z dumą chwali się powiększonym biustem! Agnieszka Wielgosz i jej dekolt robią prawdziwą furorę!

Gwiazda „Pierwszej miłości” z dumą chwali się powiększonym biustem

Nie jest tajemnicą, że Agnieszka Wielgosz należy do tych aktorek, które nie boją się eksponować swoich wdzięków. Świętnie to widać nie tylko po śmiałych kadrach w jej mediach społecznościowych, ale także po odważnych kreacjach, które regularnie prezentuje na różnego rodzaju medialnych imprezach. Mówiąc o wdziękach Agnieszki Wielgosz, trudno nie wspomnieć o jej biuście, który na przestrzeni lat znacznie się powiększył. Choć aktorka nigdy wprost nie przyznała się do chirurgicznego powiększenia piersi, to trudno nie odnieść wrażenia, że za obecny wygląd jej wdzięków odpowiada wyłącznie natura.