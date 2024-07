Potężny biust Magdaleny Perlińskiej, Joanna Opozda w ultramini i celebrytka w samych majtkach. Tak wyglądał „Wieczór kawalerski”!

Uroczysta premiera „Wieczoru kawalerskiego”

W środę, 3 lipca 2024 roku, w Multikinie w Złotych Tarasach w Warszawie odbyła się premiera filmu Szymona Gonery „Wieczór kawalerski”, w gwiazdorskiej obsadzie: Joanna Opozda, Mateusz Banasiuk, Magdalena Perlińska, Kinga Jasik, Jan Wieczorkowski, Rafał Zawierucha, Wojciech Gola, Sylwia Gliwa. Jak przyznają twórcy, to świetna, wakacyjna propozycja komediowa dla wielbicieli wieczorów kawalerskich i zabawy bez trzymanki.

O czym jest „Wieczór kawalerski”?

Mario (Mateusz Banasiuk) i Janek (Rafał Zawierucha) postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta: „Co wydarzy się w Vegas, zostaje w Vegas”. Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu (Joanna Opozda, Magdalena Perlińska), używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood.