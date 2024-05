Joanna Opozda i Magdalena Perlińska ściągnęły z siebie ciuchy! Ostre sceny w sieci!

Magdalena Perlińska i Joanna Opozda w śmiałych scenach

Joanna Opozda to postać, której przedstawiać raczej nie trzeba. Jej związek, a następnie rozstanie z Antkiem Królikowskim , śledziła cała Polska. Na szczęście aktorka gorsze chwile, które blokowały ją także zawodowo, ma już za sobą, a niedługo do kin trafi komedia pt. „Wieczór kawalerski”, w którym Joanna Opozda zagrała jedną z głównych ról.

O czym jest „Wieczór kawalerski”?

Mario (Mateusz Banasiuk) i Janek (Rafał Zawierucha) postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. „Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas". Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu (Joanna Opozda, Magdalena Perlińska), używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak, gdy na imprezę wbija gangster (Jan Wieczorkowski) z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie. Trzej przyjaciele będą musieli kierować się nie tylko zamiłowaniem do zakazanych substancji, ale też instynktem przetrwania. Istnieje bowiem realna obawa, że do wesela się nie zagoi…