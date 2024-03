55-letnia Anna Popek dumnie prezentuje swoje mokre ciało! W stroju kąpielowym wygląda jak prawdziwa syrena!

Anna Popek dumnie prezentuje swoje wdzięki w samym stroju kąpielowym

Anna Popek to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzona 26 czerwca 1968 roku w Bytomiu, dziennikarka przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Telewizji Polskiej. Swoją karierę jako prezenterka w TVP rozpoczęła w 1999 roku, prowadząc poranny program „Kawa czy herbata?”. W 2002 opuściła TVP, aby pracować jako doradca Ministra Finansów Grzegorza Kołodki. Później powróciła do telewizji publicznej, gdzie prowadziła liczne autorskie programy i wydarzenia kulturalne. Była także współprowadzącą programu śniadaniowego „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 od 2004 do 2016, a następnie powróciła do programu w 2023, by niedługo później znów zniknąć zarówno ze śniadaniówki, jak i samego TVP.