57-letni Andrzej Sołtysik ponownie zostanie ojcem! Jego o 23 lata młodsza żona jest w ciąży!

Andrzej Sołtysik to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich dziennikarzy. Przez długie lata był związany z telewizją TVN, jednak stacja pożegnała się z nim w ubiegłym roku. Na szczęście Sołtysik znalazł już nowego pracodawcę, którym została Telewizja Polska, gdzie dawny gwiazdor TVN od kwietnia jest współgospodarzem porannego programu „Dobrego dnia” na antenie TVP3.

Dzieje się również w życiu osobistym Andrzeja Sołtysika. Jego piękna żona, Patrycja Sołtysik, właśnie ogłosiła, że jest w kolejnej ciąży! Zaprezentowała również brzuszek! W jej wpisie czytamy:

Kilka razy pisałam opis do tych zdjęć, a następnie go usuwałam … bo ciężko ubrać odpowiednio w słowa emocje i uczucia jakie towarzyszą nam od kilku miesięcy. 🤰🏻Mieszanka ogromnej radości, miłości, wciąż niedowierzania i lęku, który nie zniknie pewnie do samego porodu.

Okazuje się, że dziewięć lat po narodzinach Stasia naszą rodzinkę nareszcie uzupełni najbardziej wyczekiwany, wywalczony i już bardzo kochany przez starszego brata mały człowiek. Nasz prywatny Cud ( miłości i medycyny).

Czekamy maluszku ! ❤️🥺