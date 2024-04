Piękna córka Jacka Borkowskiego, Barbara Bursztynowicz z mężem i Jacek Cygan z żoną. Tak wyglądało wręczenie Nagród ZAiKS-u!

Wręczono nagrody ZAiKS-u

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS od ponad 55 lat przyznaje swoje nagrody nietuzinkowym twórczyniom i twórcom oraz wyróżniającym się osobowościom świata kultury. Statuetki przyznawane są co roku za wyjątkowy wkład w rozwój najważniejszych dziedzin artystycznych, ale też za zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia. Co istotne, Nagrody ZAiKS-u przyznawane są przez twórców dla twórców. W tym roku wyróżnieni zostali:

Nagrody 100-lecia ZAiKS-u

Od roku 2018 roku, kiedy to Stowarzyszenie Autorów ZAiKS obchodziło jubileusz swojego istnienia, przyznawane są Nagrody 100-lecia ZAiKS-u. Trafiają one do rąk twórczyń i twórców, którzy mają swój szczególny udział w rozwoju polskiej kultury i życia społecznego. W tym roku do grona uhonorowanych tą nagrodą dołączyli Jerzy Skolimowski, Agnieszka Holland, Gołda Tencer, Maria Poprzęcka, Jerzy Baczyński, Dariusz Dusza, Marek Koterski, Zygmunt Krauze, Janusz Kukuła, Andrzej Poniedzielski oraz Zbigniew Rybczyński.