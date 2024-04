„The Voice Kids 7” odcinki 17. i 18. Natasza Urbańska zalała się łzami! W BITWACH musiała odrzucić takie wspaniałe głosy!

Za nami 17. i 18. odcinek programu „The Voice Kids 7”. Jest już poważnie, gdyż jesteśmy na etapie BITEW oraz SING OFF! Tylko najlepsze głosy awansują dalej, a wybór prosty nie jest, o czym przekonała się Natasza Urbańska. Podczas swoich wyborów zalała się łzami! Zobaczcie, co się wydarzyło w 17. i 18. odcinku „The Voice Kids 7”.

Natasza Urbańska idzie na BITWY

Czas rozpocząć bitwy! Tym razem drużyna Nataszy Urbańskiej. Pierwsze trio utworzyły Lena, Anastazja i Julka, które zaśpiewały „Kiedy jesteś tu”. „Dziewczyny, zaczarowałyście całe studio” - powiedział Baron. Natasza postanowiła, że do kolejnego etapu awansuje Julka! Następnie scenę przejęli Milena, Szymon oraz Jakub. Zaśpiewali piosenkę „Moja miłość największa”. Przed występem Szymon miał wypadek i jego pojawienie się na scenie stało pod znakiem zapytania. Na szczęście, finalnie wszystko się udało, jednak kontuzjowany mógł jedynie siedzieć! „Zmierzyliście się z czymś dostojnym, ważnym” - powiedziała Cleo. Do etapu Sing Off awansowała Milena!

Przepiękne „Pocałuj noc”

Kolejne trio utworzyli Bartek, Marta oraz Natan, którzy zaśpiewali „Pocałuj noc”. Najlepszy okazał się tutaj Natan! „Ten dźwięk mu się nie wymyka. Porwał mnie i nie wyobrażam sobie bez niego Sing Offów” - wyznała później Natasza Urbańska. W kolejnej grupie znalezły się Marta, Iga oraz Elena, które zmierzyły się z piosenką „Moves Like Jagger”. „Ta piosenka porywa, ale też trzeba umieć porwać tę publiczność. Wy to macie - skomentowała występ Cleo. Natasza Urbańska do kolejnego etapu zaprosiła Martę!

Natasza Urbańska we łzach!

Miłosz, Helena oraz Eryk stworzyli kolejne trio. Zaśpiewali piosenkę „Nie mówimy o Brunie”. „Najbardziej dopracowany występ do tej pory!” - skomentowała występ Cleo. Do kolejnego etapu awansowała Helenka! Ostatnie trio to Tosia, Michelle i Inka! Dziewczyny zaśpiewały piosenkę „Tattoo”. Natasza Urbańska tak była zachwycona i wzruszona występem, że aż się rozpłakała! Wybór nie był łatwy, ale tylko jedna osoba mogła przejść dalej; tutaj Natasza Urbańska wskazała Michelle!

Etap Sing Off

Etap Sing Off otworzyła Julia, która zaśpiewała piosenkę „The Show”. Następnie scenę przejęła Milena, która wykonała numer „Englishman In New York”. Później mikrofon przejął Natan, który zmierzył się z piosenką „Queen of Kings”. Marta wykonała utwór „Beat It”. Jako piąta wystąpiła Helenka, która zaśpiewała piosenkę „Prawy do lewego”. Etap zamknęła Michelle, która sprawdziła się w piosence „1+1”.

Do kolejnego etapu awansowały Marta, Helena i Michelle!

