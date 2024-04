Cleo pokazała się ze swoim bratem BLIŹNIAKIEM! Faktycznie tacy podobni?

Piotr też jest introwertykiem. […] Bardzo się cieszę, że go mam. Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się, pomimo życia w innych światach: ja żyję koncertami i muzyką, a on na co dzień zajmuje się logistyką. Dzięki temu, że jest z innej dziedziny, ma do wszystkiego dystans i inne spojrzenie na to, co robię. To mój przyjaciel, czego nie da się ukryć. A to nie reguła, co mnie cieszy tym bardziej - wyznała w jednym z wywiadów.