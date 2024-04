Adrian i Oliwia z „Love Island. Wyspa miłości 9” są parą?!? To zdjęcie wiele sugeruje!

Oliwia i Adrian namieszali na Wyspie miłości

Powiedzieć, że Oliwia i Adrian namieszali w programie „Love Island. Wyspa miłości 9”, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Ta dwójka swoimi poczynaniami doprowadzała widzów do szewskiej pasji. Oliwia, zdaniem wielu widzów, spiskowała i rozgrywała innych uczestników, natomiast Adrian... próbował za wszelką cenę pozostać w show, chociaż finalnie wykreowano z niego wielce zakochanego w Wiktorii, której obiecał wyjście z programu, a gdy ta odpadła, to szybko o swoich słowach zapomniał. Adrian na swoim „celowniku” miał także Emilkę, którą jednak stracił zainteresowanie, gdy dał się zmanipulować Danowi. Finalnie Adrian sparowany był z Oliwią, która wcześniej przez cały program go wspierała i nawet powiedział, że jest nią zainteresowany, lecz gdy w willi ponownie pojawiła się Wiki, automatycznie stracił zainteresowanie swoją przyjaciółką... To zabolało Oliwię.