Agnieszka Sienkiewicz kocha go do szaleństwa! Mąż aktorki to naprawdę świetna partia!

Mikołaj Gauer jest wielką miłością Agnieszki Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać telewidzom. Popularna aktorka od lat grywa w najpopularniejszych serialowych produkcjach w Polsce. Największą rozpoznawalność przyniosły jej role w serialach takich jak: „M jak miłość” , „Agentki” czy „Przyjaciółki” . Aktorka miała okazję również okazję wystąpić w 2014 roku w 2. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” , gdzie wraz ze Stefano Terrazzino zajęła pierwsze miejsce i wygrała kryształową kulę.

Prywatnie Agnieszka Sienkiewicz już wielu lat jest związana z Mikołajem Gauerem. Choć ukochany aktorki nie jest związany ze światem show-biznesu, to spokojnie można go uznać za człowieka sukcesu. Mikołaj Gauer to przedsiębiorca, mający na swoim koncie również przygodę ze światem filmu. Mężczyzna prowadzi biznes w branży farmaceutycznej, a także pracował jako operator kamery na wielu planach zdjęciowych. Co ciekawe, parę połączyło uczucie dzięki zwycięstwie aktorki w „Tańcu z gwiazdami”!