Agnieszka Woźniak-Starak w prześwitującym kombinezonie i Karolina Pilarczyk z odważnym dekoltem! Stylowo?

Moim zdaniem w życiu jest miejsce na wszystko: i na odrobinę szaleństwa, i na to, żeby naprawdę zadbać o to jak się czujemy zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Wspomniałaś o suplementach, ja stosuję je od lat, ale też staram się regularnie badać, sprawdzać czego mój organizm potrzebuje. Dużo się ruszam, bo sport jest nieodłącznym elementem zdrowego życia. Ważne jest dla mnie, aby spędzać bardzo dużo czasu ze zwierzętami na łonie natury, wówczas dbam o swoją psychikę. Na pewno warto znaleźć czas i przestrzeń na odpoczynek, na relaks, na to co lubimy robić, na to żeby realizować własne pasje, czytać, wysypiać się, nawadniać organizm, a czasem spędzić super wieczór z przyjaciółmi przy winie, bo na to też musi być miejsce - powiedziała w jednym z wywiadów opublikowanych na stronie sklepu.