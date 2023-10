Najpierw „Król Albanii”, teraz ninja? Popek zaszaleje na torze Ninja Warrior Polska!

„Król Albanii” Popek na torze Ninja Warrior Polska!

Tor Ninja Warrior czeka na kolejnych zawodników, którzy odważą się podjąć wyzwanie! Odcinek 5 to będzie starcie najlepszych! O awans do finału zawalczą Ci, którzy byli najbliżej zwycięstwa w poprzednich sezonach i jako jedyni w Polsce chwycili za linę prowadzącą na szczyt Góry Midoryiama - Jan Tatarowicz, Igor Fojcik i Grzegorz Niecko! Na tor wskoczy też - raper wagi ciężkiej „Król Albanii” Popek, a także pełen determinacji Sylwester Wilk!

W tym sezonie wydarzyło się już wiele, ale największe emocje dopiero przed nami! Po raz pierwszy swoich sił na torze ninja spróbuje Paweł Mikołajuw, czyli Popek. To znany raper, wokalista i zawodnik MMA wagi ciężkiej, który ma za sobą między innymi występy w federacji KSW oraz FAME MMA. Muzyk odbierany jest jako postać kontrowersyjna, przede wszystkim z powodu wyglądu - tatuażu na oczach i skaryfikacji twarzy, a także bezkompromisowych treści, które prezentował na solowych albumach, jak i w hip-hopowej grupie Firma, a potem w Gangu Albanii. Z sukcesami gdyż płyty osiągały status złotych, platynowych, a nawet diamentowych. Z nieco innej strony dał się poznać w 2018 roku gdy wziął udział w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i w parze z Janjią Lesar zajął wysokie trzecie miejsce. Czy równie dobrze jak na parkiecie pójdzie mu na torze Ninja Warrior? W to nie wątpią jego najbliżsi, którzy z całych sił kibicowali Popkowi na trybunach.