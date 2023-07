Tak wygląda córka „Popka”. Pociecha Pawła Mikołajuwa ma już 12 lat i wyrosła na piękną dziewczynkę!

„Popek” jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu

W Polsce chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby o Pawle Mikołajuwie, lepiej znanym jako „Popek” lub „Popek Monster”. Słynny raper, który święcił sukcesy muzyczne w grupach takich jak „Firma” czy „Gang Albanii”, zasłynął nie tylko swoją kontrowersyjną muzyką czy kryminalną przeszłością, ale także budzącym skrajne emocje wyglądem. Poddana celowej skaryfikacji twarz i wytatuowane oczy to tylko jedne z jego znaków rozpoznawczych.

Kolejne muzyczne sukcesy sprawiły, że „Popek” szybko zyskał status celebryty, który chętnie był zapraszany do udziału w rozmaitych programach telewizyjnych. W 2018 roku telewidzowie mogli go oglądać w 8. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Wraz z partnerującą mu Janją Lesar zajął trzecie miejsce, odpadając w odcinku półfinałowym.