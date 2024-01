Z show-biznesu do klatki, czyli celebryci w MMA. Laluna, Skolim, Szczena z „Chłopaków do wzięcia” i inni. Zobacz, komu niestraszne sine oko!

Którzy znani celebryci także zdecydowali się na MMA? Sprawdź to w galerii!

Aktorzy, influencerzy, muzycy, uczestnicy telewizyjnych programów w MMA

Wśród najpopularniejszych w Polsce sportów wymienić można między innymi piłkę nożną, skoki narciarskie i... MMA. Gale mieszanych sztuk walki cieszą się niesłabnącą popularnością, co z pewnością ma związek z tym, że poza profesjonalnymi zawodnikami, do pojedynków stają także celebryci. Federacje, takie jak Fame MMA czy Prime MMA zaskakują widzów kolejnymi nazwiskami, które nie tylko przyciągają tłumy na gale, ale także cieszą się ogromną popularnością na transmisjach. Na udział w pojedynkach MMA zdecydowali się między innymi aktorzy, muzycy, uczestnicy telewizyjnych programów czy influencerzy.

Laluna w MMA

Jedną z celebrytek, która w maju 2022 roku wzięła udział w Fame MMA jest Laluna, czyli Katarzyna Alexander znana widzom z „Królowych życia”. Znana ze szczerości, miłości do medycyny estetycznej i peruk celebrytka do walki w oktagonie przygotowywała się przez wiele miesięcy. Przed walką schudła kilkanaście kilogramów, a treningi wypełniały znaczną część jej życia. Pomimo olbrzymiej determinacji i chęci do walki, Laluna przegrała swoją debiutancką walkę MMA.