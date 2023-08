Zrobił film o Ani Przybylskiej. Teraz kręci o najpopularniejszych polskich influencerach! Jacy naprawdę są Budda, Natsu i Boxdel?

Ten film może być prawdziwym kinowym hitem. Krystian Kuczkowski, który był jednym z autorów przebojowego dokumentu Ania” o życiu nieodżałowanej Anny Przybylskiej, teraz chce zrozumieć fenomen najpopularniejszych polskich influencerów. Właśnie ruszyły zdjęcia do dokumentalnego filmu „Influencer”, którego bohaterami będą Budda, Natsu oraz Boxdel.

Trwają zdjęcia do filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu najbardziej znanych polskich influencerów. Głównymi bohaterami dokumentu są Natalia Karczmarczyk „Natsu", Kamil Labudda „Budda" oraz Michał Baron „Boxdel". Reżyserem jest Krystian Kuczkowski, za produkcję odpowiadają Cinema Craft wspólnie z Platige Image.

Klucz doboru bohaterów

Zdjęcia do dokumentu są kręcone w wielu polskich miastach. – Za nami realizacje we Wrocławiu, Warszawie i na torze w Modlinie. Przed nami jeszcze Kraków i Szczecin. Odwiedzimy też Śląsk, bo to rodzinne strony dwojga naszych bohaterów – ujawnia reżyser i producent Krystian Kuczkowski.

Jak dodaje kluczem w dobrze bohaterów filmu, poza ich ogromną popularnością i liczbą fanów, była przede wszystkim ciekawa i nieoczywista historia każdego z nich. – Wiele miesięcy zajęło mi dotarcie do tej właśnie trójki i namówienie ich do wzięcia udziału w projekcie. To bardzo zajęci ludzie, więc nie było to proste. Jestem im wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzyli i za bardzo przejmujące, osobiste historie, którymi zdecydowali się podzielić z widzami. To będzie przede wszystkim film o spełnianiu dziecięcych marzeń bez względu na okoliczności i niekiedy trudny, życiowy start – podkreśla reżyser.

Kim jest Budda?

Kamil Labudda znany w internecie, jako „Budda” to krakowski youtuber zajmujący się głównie motoryzacją. Znany jest też z głośnych akcji charytatywnych. To właśnie Budda podrzucił niedawno pod drzwi domu dziecka skrzynię z zawartością 100 tys. zł. Rozdał też fanom w różnego rodzaju akcjach milion złotych, wychodząc z założenia, że to właśnie dzięki swoim widzom zarobił te pieniądze.

Kim jest Boxdel?

Michał Baron, czyli popularny w sieci „Boxdel” to współwłaściciel federacji FAME MMA organizującej bardzo popularne gale mieszanych sztuk walki, w których biorą udział influencerzy, celebryci, raperzy, aktorzy i sportowcy.

Kim jest Natsu?

„Natsu”, czyli Natalia Karczmarczyk to jedna z najbardziej popularnych polskich influencerek i youtuberek. Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 1,7 mln obserwujących. Jej kanał na YouTube subskrybuje ponad 1,2 mln osób.

Film będzie hitem jak „Ania”?

Krystian Kuczkowski był współtwórcą hitowych dokumentów biograficznych „Krzysztof Krawczyk-całe moje życie”, „Maryla. Tak kochałam” oraz filmu „Ania” o życiu aktorki Anny Przybylskiej, który w polskich kinach obejrzało blisko 650 tys. widzów. Film „Influencer” produkuje założona przez niego firma Cinema Craft. Koproducentem filmu jest Platige Image.

Platige Image to polskie studio produkcyjne i postprodukcyjne istniejące od 1997. Laureat prestiżowych nagród, współproducent serialu „Wiedźmin”.

