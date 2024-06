Tak Popek wyglądał bez blizn i tatuaży! Na zdjęciach sprzed lat jest nie do poznania!

Tak wyglądał Popek bez blizn i tatuaży

W Polsce chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby o Pawle Mikołajuwie, lepiej znanym jako „Popek” lub „Popek Monster”. Słynny raper i zawodnik MMA, który święcił sukcesy muzyczne w grupach takich jak „Firma” czy „Gang Albanii”, zasłynął nie tylko swoją kontrowersyjną muzyką czy kryminalną przeszłością, ale także budzącym skrajne emocje wyglądem. Poddana celowej skaryfikacji twarz i wytatuowane gałki oczne, a także liczne tatuaże na twarzy to jego główne znaki rozpoznawcze.

Ci, którzy śledzą losy słynnego „Króla Albanii” wiedzą, że nie ma co przyzwyczajać się do jego wizerunku, gdyż ten co jakiś czas funduje sobie kolejne - często drastyczne - metamorfozy. Jakiś czas temu Popek postanowił poddać się kolejnej z nich, a na jego twarzy pojawiły się następne tatuaże.