Popek molestował... psa? Poważne oskarżenia wobec rapera. Muzyk przeprasza

Popek ma poważne problemy

Popek to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich raperów. Media już niejednokrotnie rozpisywały się o jego wybrykach czy kolejnych modyfikacjach ciała. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że pewna granica została mocno przekroczona, a Popek będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Popek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów. Były reprezentant krakowskiej formacji Firma w ostatnich latach wrócił z „banicji” do Polski i niemal z miejsca stał się celebrytą. W…

Popek przeprasza za „żart”

Do opublikowanego wideo już odniósł się sam Popek, który... przeprasza za swój niewybredny „żart”. Zapewnia, że nie obcował płciowo ze zwierzęciem oraz dodaje, że nagranie jest efektem jego uzależnienia i powstało pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Rożal miażdży Popka

Do bestialskiego filmu odniósł się także Marcin „Różal” Różalski. Zawodnik sportów walki, były trener Popka oraz aktywista na rzecz zwierząt jest - delikatnie mówiąc - obrzydzony zachowaniem Popka. W niewybrednych słowach wyraża to, co sądzi o raperze i jego zachowaniu. O sytuacji zostali także poinformowani przedstawiciele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, którzy zapowiadają powiadomienie organów ścigania.