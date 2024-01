Popek pokazał swoją partnerkę i dzieci. Ukochana Katarzyna wybaczyła mu liczne zdrady!

Wj*bałem się potwornie. Miałem romans i trwało to dłuższą chwilę, ale po jakimś czasie oprzytomniałem. Zdałem sobie sprawę z tego, że to jest ch*jnia, że to do niczego nie prowadzi. Od tego się zaczęło. Chciałem to zerwać. Słuchajcie, jest coś takiego jak stalking. Patrząc na mnie, to brzmi śmiesznie, bo wielki chłop z takim wizerunkiem. Jaki stalking? Ale nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają przej*bane. (...) Ona dzwoni do mojej rodziny, dzwoni do rodzin moich znajomych. Ubliża im. Dziewczyno, nie chcę mieć z tobą więcej kontaktu. Daj sobie spokój, bo to się źle dla ciebie skończy. Ja nie mam już nic do ukrycia, ale ty daj sobie spokój - mówił Popek na filmie.