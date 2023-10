Laluna Unique z „Królowych życia” zapowiada kolejną metamorfozę! Wyjdzie tak samo jak u Popka?

Kolejna metamorfoza Laluny. Wyjdzie tak jak u Popka?

Obok osoby Laluny Unique nie sposób przejść obojętnie. Katarzyna Alexander, bo tak naprawdę nazywa się celebrytka, to jedna z największych gwiazd programu „Królowe życia”, którą obecnie możemy oglądać także w innym programie telewizji TTV pt. „Diabelnie boskie”. Laluna, która ma za sobą także krótką karierę we freak fightach znana jest ze swojego zamiłowania do ciągłego poprawiania swojego wyglądu.

Lista zabiegów medycyny estetycznej i operacji plastycznych, którym poddała się Laluna jest naprawdę długa. Równie długa, co lista zabiegów, którym celebrytka zamierza się jeszcze poddać. Ostatnio „Królowa życia” pochwaliła się tym, że ma w planach poddać się kolejnemu zabiegowi poprawiającemu urodę.