Tak Laluna Unique wygląda po ostatnich operacjach plastycznych. „Królowa życia” brylowała na gali wręczenia nagród „Optymista Roku”

Laluna Unique, jak w sieci przedstawia się Kasia Alexander, to jedna z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycznych uczestniczek zawieszonego już programu „Królowe życia” i nowego hitu TTV - „Diabelnie boskie”. Celebrytka szybko podbiła serca publiki swoim charakterem i niczym nieskrępowaną szczerością. Także to, że nigdy nie kryła swojego zamiłowania do poprawek w gabinecie lekarskim i chętnie korzysta z osiągnięć współczesnej medycyny estetycznej, tym samym pozbywając się kompleksów, z jakimi mierzyła się w młodości, dodało jej fanów.