Skandal w finale „Ninja Warrior Polska”. Widzowie nie mogli uwierzyć własnym oczom!

Tak wyglądał finał 8. edycji „Ninja Warrior Polska”

Za nami finał 8. edycji „Ninja Warrior Polska”, który z pewnością przejdzie do historii polskiej edycji programu. Tym razem w finałowym odcinku aż 4 zawodnikom udało się dotrzeć do ostatniego zadania, jakim było zdobycie słynnej Góry Midoriyama, czyli wspinaczka po 21 metrowej linie w raptem 25 sekund. Do tej pory tylko 10 osobom na świecie pokonało tę przeszkodę. Niestety i tym razem nie udało się to nikomu z Polski.

Zwycięzcą finałowego odcinka został Damian Drzewiecki. Zawodnik, któremu udało się pokonać najdłuższy odcinek liny prowadzącej na Górę Midoriyama otrzymał tytuł Last Warrior Standing i czek na sumę 30 tysięcy złotych. Produkcja programu wyróżniła również Katarzyna Jonaczyk. Choć odpadła już na drugiej przeszkodzie pierwszego toru finałowego, to została kobietą, która doszła najdalej w finale i otrzymała za to tytuł Last Woman Standing i nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.