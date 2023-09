„Akacjowa 38” odcinek 176. Felipe traci motywację do życia. Postanawia odejść na zawsze! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Felipe nie chce podejmować starań o powrót do zdrowia. Uważa, że zawiódł Celię, dlatego woli umrzeć. Lolita próbuje pobudzić jego motywację. Zamierza wprowadzić we wsi zwyczaj związany ze Świętem Zmarłych. Szykuje smarowidło, którym wypełni zamki w drzwiach, żeby nie wpuścić do domu śmierci. Servando jest przeciwny temu pomysłowi. Na polecenie Carloty Santos utrudnia życie Germanowi. Cayetana wypowiada wojnę Julianie. Leonor zwierza się Marii z uczuć do Pabla.

„Akacjowa 38” o czym jest serial?

Jest rok 1899. Justo - bogaty, zły i agresywny mąż, wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę, Carmen, która jest w zaawansowanej ciąży. Ta, w odruchu samoobrony, uderza go twardym narzędziem w głowę i jest pewna, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą, zabierając Justo cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. W trakcie ucieczki Carmen rodzi dziewczynkę, którą nazywa Inocensją (Inocencia to po polsku Niewinność). Jej matka decyduje, że małą trzeba zostawić w przyklasztornym przytułku. Carmen przysięga sobie, że po nią wróci. Jadą pociągiem do miasta, gdzie przebywa brat Carmen, Pablo. Carmen krwawi i jest umierająca. Pablo sprowadza lekarza, Germana, który ratuje jej życie. Najwyraźniej lekarz zaczyna się też nią interesować jako mężczyzna. Pablo decyduje, że matka i siostra muszą zmienić imiona i odtąd przybierają imiona Guadalupe i Manuela.