Aleks Mackiewicz się ożenił! Tak wyglądał ślub i wesele gwiazdora „Gliniarzy”!

Tak wyglądał ślub Aleksa Mackiewicza z „Gliniarzy”!

Nigdy nie czuliśmy presji, nawet kiedy Magda zaszła w ciążę. Teraz po prostu tego chcemy. Zaręczyliśmy się jeszcze przed urodzinami Bruna. Czekaliśmy, aż synek pojawi się na świecie, później przyszła pandemia. Przeszliśmy przez różne sytuacje. Wiele par by się poddało. My jesteśmy razem, a ślub to piękne zwieńczenie naszej miłości - powiedział Aleks Mackiewicz.

21 czerwca to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu Aleksa Mackiewicza i jego partnerki - Magdaleny Zych. Właśnie tego dnia, po 13 wspólnie spędzonych latach, zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak"! Razem wychowują dwójkę dzieci - Alexix i Bruna. Jak twierdzi ulubieniec widzów z "Gliniarzy", choć myśli o małżeństwie często się pojawiały, ostatecznie zawsze coś stało na przeszkodzie do wymarzonego scenariusza.

Po ceremonii, nowożeńcy wraz z gośćmi udali się do hotelu Mansor w Ząbkach, by zacząć weselną zabawę. Para młoda wyglądała olśniewająco - panna młoda miała na sobie białą suknię z seksownym wycięciem eksponującym nogi, gorsetową górę, a jej włosy były upięte w elegancki kok. Uzupełnieniem stroju były delikatne, połyskliwe sandałki. Pan młody natomiast wybrał klasyczny czarny garnitur i muchę. Para podjechała pod salę weselną czerwonym kabrioletem, co dodało jeszcze więcej uroku i elegancji całej ceremonii. Pierwszy taniec był wyjątkowy i magiczny. Nie da się ukryć, że udział Aleksa w programie "Taniec z gwiazdami" na pewno pomógł w przygotowaniach do tego momentu. Para zaprezentowała imponujący układ, który zachwycił wszystkich zgromadzonych gości!

AUTOR: AKPA

W galerii znajdziecie zdjęcia ze ślubu i wesela Aleksa Mackiewicza!