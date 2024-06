Magdalena Margulewicz kusi wdziękami w skąpym bikini! Gwiazda „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” ma ciało jak marzenie!

Gwiazda „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” w skąpym stroju kąpielowym!

Magdalena Margulewicz to postać, którą z pewnością świetnie znają widzowie polskich seriali. Urodzona w 10 sierpnia 1978 aktorka od lat regularnie gości w najpopularniejszych telewizyjnych produkcjach. Pierwszy raz dała się poznać szerszemu spektrum telewidzów w 2002 roku, kiedy to jako Sandra Stec dołączyła do obsady „Klanu”, gdzie grała przed kolejne 4 lata. W kolejnych latach aktorka pojawiała się w kolejnych serialowych produkcjach takich jak „Na dobre i na złe”, „M jak miłość”, „Pensjonat pod różą”, czy „Pierwsza miłość”, gdzie skradła serca widzów jako pamiętna Stefani.

Obecnie Magdalena Margulewicz jest przez zdecydowaną większość telewidzów kojarzona jako starsza aspirant Dagmara Górska w serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”, gdzie z powodzeniem występuje już od 2016 roku.