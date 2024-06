Gwiazda „Gliniarzy” zrzuciła spodnie i kusi nogami do samego nieba! Natalia Brudniak to prawdziwa seksbomba!

Gwiazda „Gliniarzy” zrzuciła spodnie i kusi nogami do samego nieba

Natalia Brudniak to postać, którą dziś z pewnością kojarzy wielu telewidzów. Aktorka jeszcze do niedawna była kompletnie nieznana szerszemu spektrum widzów. Wszystko zmieniło się w 2023 roku, kiedy to dołączyła do obsady serialu „Gliniarze”, gdzie wciela się w postać aspirant sztabowej Olgi Lipskiej.

Fani „Gliniarzy” z miejsca pokochali Natalię Brudniak i obecnie nie wyobrażają sobie, aby ktokolwiek inny mógł występować w duecie z serialowym Adamem Boguszem. Ci, którzy śledzą poczynania serialowej Olgi Lipskiej z pewnością zdążyli już odkryć, że tak zachwyca nie tylko swoją osobą na szklanym ekranie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie chwali się nie tylko materiałami z telewizyjnych planów, ale i kadrami ze śmiałych sesji zdjęciowych, od których trudno odwrócić wzrok!